Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa A.'nın kullandığı 07 EF 220 plakalı otomobil, Ilıca- Kumköy kavşağında akaryakıt istasyonu önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Emine Kocabaş isimli yayaya çarptı.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yayaya çarptıktan 10-15 metre ileride durabilirken, ağır yaralanan Emine Kocabaş, ambulansla Side'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kocabaş, Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. - ANTALYA
Manavgat, Kocabaş, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:07 Kaynak: İHA
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