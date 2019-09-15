Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

37 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre; Didim merkez Atatürk Bulvarı üzerinde 09 D 9919 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahısa çarptı. Meydana gelen kazaya önce çevre esnafın müdahale etmesinin ardından, sağlık ekibi ve polise haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi aracın çarptığı kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kontrolünde tek şerit halinde devam eden trafik akışı, kazaya karışan aracın kaldırılması ile normale döndü. - AYDIN

Atatürk Bulvarı, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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