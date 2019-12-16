Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Turgut Durgut (44), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Turgut Durgut (44), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bulunan Jandarma Kavşağında meydana geldi. Ankara yönünden İzmir yönüne giden Barış D. (43) yönetimindeki 35 PUH 72 plakalı otomobil, kavşak yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Turgut Durgut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Durgut, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Durgut'u yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Barış D.'yi, ifadesine başvurmak için emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Turgutlu, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şikayetçi olduğu eşiyle "tektaş yüzük" karşılığında uzlaştı
Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi

Son Dakika Haberleri
14:36 Çikolata yedikten sonra haytını kaybeden mert'in son görüntüleri ortaya çıktı -2 - Son Dakika
14:36 Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
14:36 Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Demir Ernez atandı - Son Dakika
14:31 Eskişehir'de başarı ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
14:31 Genel Müdürü Kaplan, muhtarların talepleri dinlendi - Son Dakika
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Son Dakika
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 14:40:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]