Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, kent merkezi Saygılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Mete Tekin'in kullandığı 43 ACR 216 plakalı araç ile yaya Hüseyin Kara'ya çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Hüseyin Kara'ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. Ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürülen yaralı, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Sürücü Salih Mete Tekin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KÜTAHYA

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