Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Mehmet Furkan Mutlu'nun kullandığı 09 BL 813 plakalı otomobil, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Öztük'e, ardından da refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Söke Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, savrularak yoldan çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA
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