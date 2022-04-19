Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, İzmir Bulvarı Eski Dörtyol Kavşağı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Aydın istikametine giden 03 ABT 678 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek o sırada yolun karşısına geçmek isteyen Y.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.A. yola savrularak ağır yaralandı. Yayaya çarpan otomobilin ise yaklaşık 70 metre fren izi yaptığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Y.A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN