Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

17.05.2022 17:36
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan T. K. idaresindeki 02 HC 935 plakalı Fıat marka otomobil, Akpınar köyü girişinde emniyet şeridinde yaya olarak bulunan Salman H'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Salman H. kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Salman Han'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika


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