Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

26.09.2022 23:37
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı Hatun Sağlam (33) hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı Hatun Sağlam (33) hayatını kaybetti. Yaklaşık 50 metre savrulan Sağlam'ın ayağı koparken, kazanın ardından 200 metre gittikten sonra refüje çarparak durabilen otomobilde ise 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.15 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı Burdur istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a, çok süratli olduğu belirlenen Mehmet O.B. (27) yönetimindeki 07 AOF 380 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savrulan kadının ayağı koptu. Kazanın ardından 200 metre gittikten sonra refüje çarparak durabilen otomobilde ise 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri 3 çocuk annesi Hatun Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Otomobilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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