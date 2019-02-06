Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
21 dakika önce
Kütahya'nın Domaniç İlçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Kütahya
'nın Domaniç
İlçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Domaniç- Tavşanlı
Karayolu İlçe sahası yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yıldıray Aydın
idaresindeki 43 YD 572 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı Karayolu İlçe sahası yakınlarında seyir halindeyken yol üzerinde bulunan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.
Ağır yaralı olan şahıs, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Domaniç İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:33 Kaynak: İHA
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