Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
58 dakika önce
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Eyyübiye
ilçesine bağlı Akşemsettin
Mahallesi'nin SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Oğur'a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Oğur çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Oğur kurtarılamadı. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:47 Kaynak: İHA
D-100 Karayolu'nda Trafik Kazası: 1'i Polis, 3 Yaralı
Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum
Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı
1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak