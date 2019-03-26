Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

58 dakika önce

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nin SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Oğur'a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Oğur çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Oğur kurtarılamadı. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Merkez, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • xx vvvv: olayın yeri devteyşti mahallesi haliliye camisinin önünde oldu mahallesi ayrıca haliliye bağlı bilgiler yanlış Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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