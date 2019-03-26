Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti, System.String[]
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nin SSK caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Oğur'a plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Oğur çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Oğur kurtarılamadı. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:15 Kaynak: İHA

Eyyübiye, Merkez, Şanlıurfa, Yerel
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