Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
1 saat önce
Kastamonu'da Gölköy Köyünde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
'da Gölköy
Köyünde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Kastamonu- Daday
karayolu üzerinde Gölköy Köyü içerisinde Nail Ulaş (62) idaresindeki 37 DN 337 plakalı otomobil, Gölköy Köyü Aşağı Mahalle Mevki'inde yolun kenarında yaya olarak bulunan Şerife Çıplak'a (60) çarptı. Kazada Şerife Çıplak yaralandı. Yaralanan Şerife Çıplak olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şerife Çıplak, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Nail Ulaş, ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerine karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KASTAMONU
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