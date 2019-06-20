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Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

1 saat önce

Kastamonu'da Gölköy Köyünde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti, System.String[]
Kastamonu'da Gölköy Köyünde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Kastamonu- Daday karayolu üzerinde Gölköy Köyü içerisinde Nail Ulaş (62) idaresindeki 37 DN 337 plakalı otomobil, Gölköy Köyü Aşağı Mahalle Mevki'inde yolun kenarında yaya olarak bulunan Şerife Çıplak'a (60) çarptı. Kazada Şerife Çıplak yaralandı. Yaralanan Şerife Çıplak olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şerife Çıplak, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Nail Ulaş, ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerine karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
Daday, Gölköy, Kastamonu, 3. Sayfa
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