Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:11 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa- Ankara
yolunda meydana geldi. Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 idaresindeki otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mecbure T'ye çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına vatandaşlar yetişti. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mecbure T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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