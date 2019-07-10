Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]
Mustafa Çelik, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
C.U. idaresindeki 59 RU 317 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Mustafa Çelik'e (73) çarptı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Çelik'in cesedi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Çelik'in hurdacı olduğu ve kağıt topladığı arabayla karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evine gelen ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Putin'den ülkeyi gülümseten görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 02:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]