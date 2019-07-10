Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:46 Kaynak: AA
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
C.U. idaresindeki 59 RU 317 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Mustafa Çelik
'e (73) çarptı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Çelik'in cesedi, Tekirdağ Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Çelik'in hurdacı olduğu ve kağıt topladığı arabayla karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi.
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