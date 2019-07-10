Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

35 dakika önce

Hatay'da, yola atlayan yayaya otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]
Boztepe, Selim, Hatay, 3. Sayfa
Hatay'da, yola atlayan yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan yaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Antakya- Reyhanlı Karayolu Maşuklu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. yönetimindeki 31 E 1143 plakalı otomobil kendi şeridinde seyir halindeyken yola atlayan Selim Boztepe'ye çarptı. Kafasını otomobilin ön camına çarparak ağır yaralanan Selim Boztepe, sağlık ekiplerince Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Selim Boztepe hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:49 Kaynak: İHA
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