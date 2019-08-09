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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

8 dakika önce

Adıyaman'da, yolun karşı tarafında geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]
Adıyaman'da, yolun karşı tarafında geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, M.Ş., idaresindeki 02 BG 156 plakalı otomobil, Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mehmet Özbey'e (74), çarptı. Yaşanılan kazada ağır yaralanan Mehmet Özbey, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Özbey yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve daha sonra polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.Ş., isimli sürücü, Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:32 Kaynak: İHA
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