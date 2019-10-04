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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

12 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Park halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Kerim Çuhadar (91) adlı kişiye, F.E. idaresindeki 33 DLU .. plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kerim Çuhadar, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. - MERSİN

Fatih Sultan, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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