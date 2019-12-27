Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Kaza, Domaniç- Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali A. idaresindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı karayolu ilçe sahası yakınlarında seyir halindeyken Ahmet Kara'ya (92) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ahmet Kara'nın hayatını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Ahmet Kara, Tavşanlı, Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
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