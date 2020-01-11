Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

30 dakika önce

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasının karşısında meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 02 LGF 09 plakalı otomobil şehir merkezi istikametinden Kahta istikametine giderken, karşıya geçmeye çalışan Mahmut Akar'a (68) çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Mahmut Akar, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:12 Kaynak: İHA
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