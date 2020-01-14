Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu- Taşköprü karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Ayvalı köyü mevkisinde Salih C. idaresindeki 37 LM 171 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Hikmet Vardar'a çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaya Hikmet Vardar, yaklaşık 20 metre savruldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hikmet Vardar, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında jandarma ekipleri ve bölge trafik polisleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemenin ardından bir süre kapalı kalan Kastamonu-Taşköprü karayolu tekrar araç trafiğine açıldı. Hikmet Vardar'ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU