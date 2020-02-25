Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
6 saat önce
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:17 Kaynak: İHA
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kapaklı'dan Çerkezköy istikametine seyir halinde ilerleyen M.O.'nun kullandığı 06 DTN 91 plakalı araç, yolun karşısında geçmeye çalışan 38 yaşındaki Sevim Madenci'ye çarptı. Sevim Madenci feci şekilde can verirken, sinir krizi geçiren sürücü M.O. ise 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Oğlunun saçıyla kolye ve tespih yapımına başladı, şimdi yurt dışına bile satış yapıyor İranlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı! Olay anı kamerada Adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı