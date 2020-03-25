Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Konaklı Mahallesi'nde D-400 karayolunda meydana gelen kazada Özcan D. (39), idaresindeki 07 JD 961 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşına geçmeye çalışan Artam Karakışla'ya (41) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, ağır yaralanan Karakışla'yı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Karakışla doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.


Olay sonrası jandarmanın ifadesini aldığı Recep K. ise Özcan D. ve araçta bulunan Yusuf Ö. ile alkol aldıklarını, kendisini eve bıraktıkları esnada kazanın meydana geldiğini aktardı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Antalya, Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:11 Kaynak: İHA

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