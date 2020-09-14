Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Kütahya'da geçen ay otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 7 Ağustos'ta A.O.Y'nin kullandığı 43 RV 313 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Arıcılar'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Arıcılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi süren Arıcılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:59 - Kaynak: AA
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