Giresun'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre trafik kazası saat 19: 00 sıralarında Eynesil ilçesi Altınlı Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Giresun istikametinden Trabzon istikametine giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 BS 255 plakalı otomobil, 26 yaşındaki Müslim Başkan isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Müslim Başkan yola doğru savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Müslim Başkan, Görele Devlet Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müslim Başkan'ın Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde ikamet ettiği ve Eynesil ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.