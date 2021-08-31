Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Eşref Bakırcı'ya Kastamonu istikametimden Taşköprü istikametine seyir halindeki Mehmet A. Yönetimindeki 37 LB 490 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisini ile yaya Eşref Bakırcı ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil ekipleri tarafından Taşköprü Devlet hastanesine sevk edilen Bakırcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan otomobil sürücüsü Mehmet A. Polis merkezine götürüldü.