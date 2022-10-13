Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil böyle çarptı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil böyle çarptı

13.10.2022 12:08

Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil böyle çarptıGAZİANTEP Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isteyen adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil böyle çarptı

GAZİANTEP Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isteyen adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi 26. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Settar Özkülekçi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere yere düşen talihsiz adam, ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan bir çocuk babası Özkülekçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkülekçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Küsget Sanayi Sitesi'nde esnaf olduğu öğrenilen Özkülekçi'ye otomobilin çarpma anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Özkülekçi'nin bir araçtan indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarparak metrelerce sürüklediği feci kaza anları yer aldı. Bölgede benzer kazaların sürekli yaşandığını belirten vatandaşlar ise yolda önlem alınmasını istedi.

Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil böyle çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil böyle çarptı - Son Dakika
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