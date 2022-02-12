Üye Girişi
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

12.02.2022 05:53

Edinilen son dakika haberine göre Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybettiİZMİR'in Buca ilçesinde, otomobil yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarptı.

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde, otomobil yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarptı. Kaza sonucu yaya hayatını kaybederken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi numara 66 önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K.'nın (25) kullandığı 35 ATF 012 plakalı kiralık otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Yula'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yula metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yula'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir Yula'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli· Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan polis, Yula'ya çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Y.K.'nın kullandığı kiralık otomobil, 203/25 sokakta terk edilmiş halde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Y.K.'nın yakalanması çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Otomobil, İzmir, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 06:06:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement