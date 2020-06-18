Otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Kırıkkale- Çorum karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ç. idaresindeki 06 FV 0787 plakalı otomobil, Ankara'dan Çorum istikametine yaya olarak giden ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiye çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, sürücü Osman Ç. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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