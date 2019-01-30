Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
54 dakika önce
ZONGULDAK'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ali Kaymak (86), hayatını kaybetti.
ZONGULDAK'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ali Kaymak (86), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Karaman beldesi mevkiinde meydana geldi. Volkan A. yönetimindeki 06 FM 9536 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaymak'a çarptı. ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Kaymak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaymak'ın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, otomobil sürücüsü Volkan A.'yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:12 Kaynak: DHA
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