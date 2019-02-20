Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
15 dakika önce
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye
ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 BY 205 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet İlbeyli'ye (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlbeyli, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:05 Kaynak: İHA
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