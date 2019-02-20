Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

40 dakika önce

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet İlbeyli (53), yaşamını yitirdi.

Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet İlbeyli (53), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 BYP 61 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet İlbeyli'ye çarptı. Kazada İlbeyli yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet İlbeyli, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. İlbeyli'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:12 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi

Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı! Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]