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Otomobilin çarptığı yaya öldü

1 saat önce

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 84 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te otomobilin çarptığı 84 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Kayacık'a (84) plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kayacık, ağır yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kayacık, yaşamını yitirdi. Kayacık'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, Kayacık'ın ölümüne yol açan otomobil sürücüsünün yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
Gaziantep, Kayacık, 3. Sayfa
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