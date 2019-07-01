Otomobilin çarptığı yaya öldü
20 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:24 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü. Küçükkuyu
Beldesi Mıhlı Mahallesi'nde E-87 kara yolu üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı.
Kazaya karışan otomobil başka bir araca da çarparak hasar verdi.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yayanın öldüğü belirlendi.
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ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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