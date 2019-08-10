Otomobilin çarptığı yaya öldü
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:22 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Milas'tan Söke
istikametine giden Türkay T'nin kullandığı 09 YJ 588 plakalı otomobil, kara yolunun birinci kilometresinde yolda yürüyen Halit Demir
'e çarptı.
Kazada Demir hayatını kaybetti.
İngiliz turistleri Bodrum
'dan Didim
'e götürdüğü öğrenilen sürücü Türkay T. gözaltına alındı.
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