Otomobilin çarptığı yaya öldü
38 dakika önce
BURSA'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Durmuş Baştürk (75), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
BURSA'nın Gemlik
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Durmuş Baştürk
(75), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa
'nın Gemlik ilçesinde İstanbul
Karayolu'nda meydana geldi. Yalova
istikametine giden K.B. yönetimindeki 34 BNG 508 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Baştürk'e çarptı. Yaşlı adan çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk'ün cesedi, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı. Sürücü K.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle Gemlik-İstanbul Karayolu, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Otomobilin kaldırılması ve karayolunun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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