Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaya öldü
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı yaya öldü

38 dakika önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Durmuş Baştürk (75), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Durmuş Baştürk (75), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesinde İstanbul Karayolu'nda meydana geldi. Yalova istikametine giden K.B. yönetimindeki 34 BNG 508 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Baştürk'e çarptı. Yaşlı adan çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk'ün cesedi, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sürücü K.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle Gemlik-İstanbul Karayolu, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Otomobilin kaldırılması ve karayolunun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Baştürk, Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa Orhangazi'de zincirleme kaza: 1'i ağır 18 yaralı
Düğün evini kana bulayan tavuk alma cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti 1 ölü, 1 yaralı - GÜVENLİK KAMERASI E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:54:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaya öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]