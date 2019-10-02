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Otomobilin çarptığı yaya öldü

33 dakika önce

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mehmet Şahin idaresindeki 42SH739 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çınardalı'na (69) çarptı.

Ağır yaralanan Çınardalı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çınardalı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Mehmet Şahin, Meram, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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