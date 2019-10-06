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Otomobilin çarptığı yaya öldü

3 dakika önce

Haliç Köprüsü'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Haliç Köprüsü'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eyüp D-100 Karayolu Okmeydanı istikametinde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, Haliç Köprüsü üzerindeki üst geçidin yaklaşık 200 metre ilerisinde yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada aynı istikamete seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 EN 8882 plakalı otomobil, yabancı uyruklu kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu kişi, metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazayı son anda fark eden bir motosiklet ile bir otomobil de son anda durmaya çalışınca bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi Eyüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik, Okmeydanı istikametinde kontrollü sağlandı. Yayaya çarpıp hasar alan otomobil ile kazaya karışan diğer araçlar, çekiciyle otoparka götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Okmeydanı, Haliç, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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