Otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya öldü

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı erkek yaya, yaşamını yitirdi.

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı erkek yaya, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı'nda meydana geldi. Mahmut Erdal K. yönetimindeki 07 DP 449 plakalı otomobil, otogar istikametine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan, kimliği henüz belirlenemeyen erkeğe çarptı. Yaralanan yaya, çağırılan ambulansla kaldırıldığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yayanın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:17 Kaynak: DHA
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