Otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Öte yandan, kaza çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazada ağır yaralanan Işık, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, E.K. yönetimindeki 06 BJD 532 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve kaldırımda yürüyen Ziya Turgut Işık 'a (62) çarptı. Ardından yan yola geçerek park halindeki 38 FC 218 plakalı araca da çarpan otomobil, taksi durağına vurarak durabildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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