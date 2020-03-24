Otomobilin çarptığı yaya öldü - BURSA - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya öldü - BURSA

36 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 16 HU 334 plakalı hafif ticari araçla İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametine seyreden Cahit Baydu (50), çalıştığı firmaya ait otomobil yüklü bir tıra yakıt vermek için ilçenin Çağlayan mevkisinde durarak araçtan indi.

Yakıtı yolun diğer yönündeki tırın sürücüsüne vermek için yolun karşısına geçmeye çalışan Baydu'ya, E.G. idaresindeki 34 BOU 042 plakalı otomobil çarptı.

Baydu, çarpmanın etkisiyle refüje savruldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Baydu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilin çarptığı yaya öldü - BURSA

Osmangazi, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:33 Kaynak: AA

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