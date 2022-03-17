Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

17.03.2022 11:57
Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

ESKİŞEHİR'de otomobilin yolun karşısına geçerken çarptığı Harun Bilgen hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de otomobilin yolun karşısına geçerken çarptığı Harun Bilgen hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücü Yunus Bağrıaçık, polis tarafından yakalandı.

Kaza, gece yarısı Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Bağrıaçık, kullandığı 26 FU 777 plakalı otomobiliyle Gazi Yakup Satar Caddesi'ne geldiğinde, önce yolun karşısına geçmek isteyen Harun Bilgen'e, ardından da park halindeki bir midibüse çarptı. Kazada,  yaya Bilgen yaralandı, sürücü Bağrıaçık kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Harun Bilgen, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bilgen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü Yunus Bağrıaçık'ı yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağrıaçık, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobil, Tepebaşı, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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