Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülaziz Yıldız, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Eşref Aygün tedaviye altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesindeki Yolçatı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülaziz Yıldız'a, Eşref Aygün idaresindeki 23 KB 778 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Yıldız ve Aygün ihbar üzerine gelen ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülaziz Yıldız (78), hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Eşref Aygün ise tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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