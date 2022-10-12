Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil böyle çarptı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil böyle çarptı

12.10.2022 11:10

Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil böyle çarptıADIYAMAN Adıyaman'da, yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil böyle çarptı

ADIYAMAN Adıyaman'da, yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşanılan feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmethan P'ye (17), Sinan Ö., idaresindeki 02 FT 469 plakalı otomobil çarptı. Yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarptığı Mehmethan P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmethan P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saniye saniye kameralara yansıyan kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil böyle çarptı - Son Dakika

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