Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

13.10.2022 14:30
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ebubekir Şahin (83), Nihat A., idaresindeki 02 AN 624 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Ebubekir Şahin, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Maçta skor bir kez daha değişti
17:13 Otobüse almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan şoför yaşamını yitirdi
17:07 Yunan muhalefetinden ABD senatosunun F16 kararına tepki: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 21:01:36. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement