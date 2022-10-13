Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ebubekir Şahin (83), Nihat A., idaresindeki 02 AN 624 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Ebubekir Şahin, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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