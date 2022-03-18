Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

18.03.2022 12:43
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin çarptığı 47 yaşındaki kadın yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin çarptığı 47 yaşındaki kadın yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Dedeoğlu Caddesinden Kayı Plaza kavşağına seyir halindeki Cihad O. idaresindeki 34 ZN 2431 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçmekte olan yaya Fatma Ç. (47) çarptı. Çarpmanın etkiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

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Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


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