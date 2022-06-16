Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında yolun karı tarafına geçmeye çalışan Ömer Yusuf E'ye, Mehmet Sait D., idaresindeki 02 FR 880 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Ömer Faruk E., yaralandı. Yaralı yaya olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ömer Yusuf E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Sait, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.