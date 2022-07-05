Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

05.07.2022 00:57
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yaya otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Bilecik'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yaya otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halinde olan Muhlis S.yönetimindeki 39 LU 777 plakalı otomobil, 1. Nolu Nizamiye önüne geldiğinde yolun karşısına yaya geçicinden geçmekte olan Emine G.'ye (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı yaşlı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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