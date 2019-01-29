Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
20 dakika önce
Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AAB 027 plakalı otomobil geri geri gittiği esnada, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yan tarafında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abdulhakim Y.'ye çarptı. Kazada yaralanan Abdulhakim Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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