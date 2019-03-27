Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.



Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Rabia Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pınar Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Pınar Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



- Şanlıurfa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Federasyon, Taraftara Cinsel Organını Gösteren Futbolcuya Cezayı Kesti

Yolcu Minibüsü, Seyir Halindeki Kamyonete Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var

Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı

Yaklaşık 35 Milyon Aracın Geçtiği Avrasya Tüneli'nden 1,2 Milyar Lira Getiri Sağlandı