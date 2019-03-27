Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı, System.String[]
ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Rabia Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Ç.'ye çarptı.  Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pınar Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Pınar Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:17 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Pınar, Güncel
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