Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
11 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:16 Kaynak: İHA
'nın Kozan
ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Saimbeyli
Caddesi Kozan Lisesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ziya K. idaresindeki 01 RJ 032 plakalı otomobil yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yusuf Kağlıoğlan'a çarptı. Kaza sonrası yaralı yaya olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi
acil polikliniğine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA
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